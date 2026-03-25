„Diese Laufbahn ist ein riskanter Schandfleck“

Zu hoher Betrag

Doch im Rathaus deutet nicht viel auf entsprechende Maßnahmen hin. Man habe erst Ende des vergangenen Jahres ein Angebot für eine professionelle Sanierung der Laufbahn eingeholt. Die damalige Kostenschätzung: rund 350.000 Euro. „Hier einen derart hohen Betrag zu investieren, ist nicht zu rechtfertigen“, heißt es. Auch, weil Wettbewerbe, die die Laufbahn erfordern, extrem selten stattfinden würden. „Für die sporadische Nutzung der Bahn sind im Budget 20.000 Euro für dringend notwendige Kleinarbeiten vorgesehen, die vom Bauhof erledigt werden“, so ein Rathaus-Sprecher.