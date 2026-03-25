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Teamcamp in Marbella

„Haben mit Österreichs Fußball eine große Zukunft“

Fußball International
25.03.2026 06:30
Carney Chukwuemeka gibt im ÖFB-Camp in Marbella Gas, wurde vom Team bestens aufgenommen.
Carney Chukwuemeka gibt im ÖFB-Camp in Marbella Gas, wurde vom Team bestens aufgenommen.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Wieso sich Carney Chukwuemeka für den Österreichischen Fußballbund entschieden hat. Warum er den ersten Auftrag von Teamchef Ralf Rangnick nicht befolgt hat und Mamas Schnitzel sein Erfolgsrezept ist. Plus: welche Rolle der Glaube im Leben des 22-jährigen Dortmund-Legionärs spielt.

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Kurze Rastalocken, Flinserl im Ohr, oft mit Hoodie, stets mit einem strahlenden Lächeln – optisch ein cooler Auftritt eben. So agiert Carney Chukwuemeka auch auf dem Rasen. Abseits gibt sich der 22-jährige Neo-Teamspieler schüchtern, zurückhaltend, höflich. Mit einem Lächeln gibt er auch zu, dass er Rangnicks ersten Auftrag nicht erfüllt hat. 

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