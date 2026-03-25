„Haben mit Österreichs Fußball eine große Zukunft“

Kurze Rastalocken, Flinserl im Ohr, oft mit Hoodie, stets mit einem strahlenden Lächeln – optisch ein cooler Auftritt eben. So agiert Carney Chukwuemeka auch auf dem Rasen. Abseits gibt sich der 22-jährige Neo-Teamspieler schüchtern, zurückhaltend, höflich. Mit einem Lächeln gibt er auch zu, dass er Rangnicks ersten Auftrag nicht erfüllt hat.