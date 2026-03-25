Mbappe stinksauer: Untersuchte Real falsches Knie?

„Für Real eine absolute Schande“

Der Journalist Daniel Riolo berichtete zudem, Mbappé habe auf die erste Diagnose mit deutlicher Frustration reagiert. „Er erhielt in Madrid offenbar eine falsche Diagnose. Das gefiel ihm ganz offensichtlich nicht und er war sogar wütend“, erklärte Riolo. „Für Real ist es eine absolute Schande, was da passiert ist. (…) Dieser Diagnosefehler hätte viel schwerwiegender ausfallen können, denn Mbappé hat lange gebraucht, um zu erfahren, was mit ihm los ist. Er war trotzdem aktiv, hat sogar einige Spiele bestritten, ohne genau zu wissen, was mit ihm los war. Er hätte sich das Knie ruinieren können.“

Der Angreifer wandte sich daraufhin an den renommierten französischen Spezialisten Bertrand Sonnery-Cottet. Der Mediziner kam zu dem Schluss, dass die vorherige Behandlung in Madrid „mangelhaft“ gewesen sei. Statt einer Operation empfahl er ein spezielles Stabilisationsprogramm für die Muskulatur. Dieser Ansatz soll letztlich entscheidend für Mbappés Genesung gewesen sein.