Mbappe stinksauer: Untersuchte Real falsches Knie?

Kuriose Diagnose-Panne um Kylian Mbappé! Der französische Superstar plagte sich seit mehreren Wochen mit seinem Knie. Die medizinische Abteilung der „Königlichen” soll ihn zunächst am falschen Knie untersucht haben.
Der Franzose hatte zu Beginn des Jahres immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen. Laut „The Athletic“ unterlief den Real-Ärzten bei einer Untersuchung im Dezember jedoch ein folgenschwerer Fehler. Dem Bericht zufolge wurde Mbappé zunächst am rechten Knie per MRT untersucht. Dort konnten die Ärzte keine Verletzung feststellen – obwohl die Beschwerden tatsächlich vom linken Knie ausgingen.
Der Stürmer kam anschließend sogar noch in drei Spielen zum Einsatz, ehe der Irrtum auffiel. Eine erneute Untersuchung – dieses Mal am richtigen Bein – brachte schließlich die Diagnose: ein teilweiser Riss des hinteren Kreuzbandes.
„Für Real eine absolute Schande“
Der Journalist Daniel Riolo berichtete zudem, Mbappé habe auf die erste Diagnose mit deutlicher Frustration reagiert. „Er erhielt in Madrid offenbar eine falsche Diagnose. Das gefiel ihm ganz offensichtlich nicht und er war sogar wütend“, erklärte Riolo. „Für Real ist es eine absolute Schande, was da passiert ist. (…) Dieser Diagnosefehler hätte viel schwerwiegender ausfallen können, denn Mbappé hat lange gebraucht, um zu erfahren, was mit ihm los ist. Er war trotzdem aktiv, hat sogar einige Spiele bestritten, ohne genau zu wissen, was mit ihm los war. Er hätte sich das Knie ruinieren können.“
Der Angreifer wandte sich daraufhin an den renommierten französischen Spezialisten Bertrand Sonnery-Cottet. Der Mediziner kam zu dem Schluss, dass die vorherige Behandlung in Madrid „mangelhaft“ gewesen sei. Statt einer Operation empfahl er ein spezielles Stabilisationsprogramm für die Muskulatur. Dieser Ansatz soll letztlich entscheidend für Mbappés Genesung gewesen sein.
Comeback in der Champions League
Nach einer kurzen Pause im Jänner kehrte der 27-Jährige für mehrere Spiele zurück. Ab Mitte Februar machten ihm die Knieprobleme jedoch erneut zu schaffen, im März verpasste er fünf Partien.
In der Champions League gegen Manchester City feierte Mbappé schließlich ein kurzes Comeback und kam zuletzt auch beim Derby-Sieg gegen Atlético Madrid wieder zum Einsatz.
Bayern-Duell im Blick
Für das Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern dürfte der Superstar damit ebenfalls zur Verfügung stehen. Das Hinspiel steigt am 7. April in Madrid, das Rückspiel folgt acht Tage später in München.
Die Vorwürfe gegen die medizinische Abteilung von Real Madrid kommentierte der Klub bislang nicht.
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