Das wissen Facebook, Amazon und Co. alles über Sie

„Ich habe ja nichts zu verbergen“, ist ein Satz, der in Debatten um Datenschutz häufig fällt. Dabei dürfte nur den wenigsten wirklich bewusst sein, welche Informationen Google, Facebook und Co. speichern. Wir haben den Selbstversuch gemacht und verraten Ihnen, wo und wie auch Sie Einsicht in die über Sie gesammelten Informationen erhalten.