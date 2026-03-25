Rätselhafte Welten werden lebendig

Die neue interaktive Ausstellung World of Mysteries ist seit dem 13. Februar im Immersium Wien zu sehen und entführt die Besucher auf eine Weltreise zu den großen historischen Stätten und deren Geheimnissen. Mit der „Krone“ können Sie mit Ihrer Familie dabei sein. Wir verlosen insgesamt 30 Tickets für die spannende Schau im Immersium Wien.
Im Mittelpunkt steht eine Reise zu historischen Stätten und ungelösten Geheimnissen. Die multimedial gestaltete Ausstellung zeigt monumentale Bauwerke vergangener Kulturen und legt den Fokus auf Mythen, deren Ursprung bis heute Rätsel aufgibt.
Expedition durch vergangene Kulturen
Die immersive Hauptshow führt durch Bauwerke und Orte, die seit Jahrhunderten faszinieren. Projektionen, Klangräume und reale Kulissen lassen alte Zivilisationen plastisch hervortreten und öffnen den Blick auf ihre Bedeutung. Neben der zentralen Inszenierung bietet die Schau weitere Ebenen: Ein 5D-Motion-Ride zu Atlantis, virtuelle Nachbildungen historischer Anlagen und ein Flug über geheimnisvolle Regionen der Erde ergänzen die Ausstellung.
Mitmachen & gewinnen
Die „Krone“ verlost für die multimediale Ausstellung im Immersium Wien 30 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück können Sie die Ausstellung erleben. Teilnahmeschluss ist der 3. April, 09:00 Uhr.