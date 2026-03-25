Rätselhafte Welten werden lebendig

Die neue interaktive Ausstellung World of Mysteries ist seit dem 13. Februar im Immersium Wien zu sehen und entführt die Besucher auf eine Weltreise zu den großen historischen Stätten und deren Geheimnissen. Mit der „Krone“ können Sie mit Ihrer Familie dabei sein. Wir verlosen insgesamt 30 Tickets für die spannende Schau im Immersium Wien.