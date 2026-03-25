„Einfach fantastisch“: 17-Jährige sorgt für Furore

Junioren-WM öffnete die Weltcup-Tür

Dass sie beim Weltcupfinale überhaupt an den Start gehen durfte, verdankt Trocker ihren Erfolgen bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Narvik. Dort holte sie Gold im Slalom und im Riesenslalom – gegen teilweise deutlich ältere Konkurrenz. „Solch eine Saison hätte ich mir nie erwartet“, sagte sie im Gespräch mit Eurosport. „Alles ist neu, ich habe viel gelernt, aber es gefällt mir sehr. Es waren Erfahrungen dabei, die ich mitnehmen werde und die mir helfen, mich weiterzuentwickeln.“