„Einfach fantastisch“: 17-Jährige sorgt für Furore

Mit gerade einmal 17 Jahren sorgte die Südtirolerin Anna Trocker beim Ski-Weltcup in Hafjell für Furore. Bei ihrem Debüt fuhr sie prompt in die Top Ten.
„Es war einfach ein fantastisches Rennen“, strahlte Trocker nach dem Slalom in Norwegen. Das Supertalent aus Völs am Schlern raste auf Rang neun und sammelte damit erstmals Punkte im Weltcup.
Besonders beeindruckend: Im zweiten Durchgang stellte die 17-Jährige sogar die Bestzeit auf – ex aequo mit ÖSV-Läuferin Katharina Truppe. Selbst Superstar Mikaela Shiffrin blieb in diesem Lauf hinter der Südtirolerin. Für die US-Ski-Queen spielte das allerdings keine entscheidende Rolle, der Sieg war ihr ohnehin bereits sicher.
Für Trocker bleibt es dennoch ein starkes Signal. „Ich bin sehr glücklich darüber, wie mir der zweite Lauf gelungen ist“, sagte sie.
Junioren-WM öffnete die Weltcup-Tür
Dass sie beim Weltcupfinale überhaupt an den Start gehen durfte, verdankt Trocker ihren Erfolgen bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Narvik. Dort holte sie Gold im Slalom und im Riesenslalom – gegen teilweise deutlich ältere Konkurrenz. „Solch eine Saison hätte ich mir nie erwartet“, sagte sie im Gespräch mit Eurosport. „Alles ist neu, ich habe viel gelernt, aber es gefällt mir sehr. Es waren Erfahrungen dabei, die ich mitnehmen werde und die mir helfen, mich weiterzuentwickeln.“
Nächste Chance im Riesenslalom
Das Weltcup-Abenteuer ist für Trocker noch nicht vorbei. Sie darf auch im Riesenslalom in Hafjell antreten. Der erste Lauf startet heute um 9.30 Uhr.
Trockers Devise für den RTL? „Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und alles reinlegen und dann schauen wir weiter.“
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