Trotz Sparkurs wird freiwillig Abfertigung bezahlt

Ein riesiges Loch klafft in der Kasse der Stadt Freistadt. Ein Minus von rund 700.000 Euro droht. Deshalb kündigte SP-Bürgermeister Christian Gratzl schon vor Wochen an, dass an einigen Schrauben gedreht werden müsse: „Wichtig ist, nicht einfach nur Gebühren und Abgaben zu erhöhen, sondern auch im System zu sparen. Selbst die Stadt wird einiges an freiwilligen Ausgaben reduzieren müssen.“