Minus immer größer: Kratzt Freistadt an Pleite?

In der 8000-Einwohner-Stadt Freistadt spitzt sich die finanzielle Lage weiter zu. Das kalkulierte Minus im laufenden Budget beträgt mittlerweile 681.000 Euro. In den ersten Berechnungen vor einem Jahr fehlten gerademal 40.000 Euro. Jetzt fliegen politisch auch noch die Fetzen in der Bezirkshauptstadt.