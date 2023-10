Wegen Sparkurs könnten 18 Politiker Job verlieren

In schwere finanzielle Turbulenzen ist die Stadt Freistadt geschlittert. Wie berichtet, droht statt dem ursprünglichen Minus von 40.000 Euro am Jahresende ein Defizit von 600.000 Euro. „Uns fehlt an allen Ecken und Enden Geld. Deshalb muss auch bei der Politik gespart werden“, nimmt der freiheitliche Stadtrat Harald Schuh auch die Volksvertreter in die Pflicht. Konkret schlägt er vor, die derzeit 37 Gemeinderäte auf 19 zu reduzieren, um sich damit rund 10.000 Euro an Sitzungsgeldern zu sparen. „Dazu benötigt es eine gemeinsame Übereinkunft aller Fraktionen“, meint Schuh.