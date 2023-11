Scherben bringen Glück: Büchertipps für Dezember

Andrea Nagele, Und Nebenan der Tod

In Grado sind sie fast Nachbarn - schreiberisch weit voneinander entfernt. Die Klagenfurterin Andrea Nagele wohnt und arbeitet gern an der Oberen Adria, wo sie seit Jahren eine erfolgreiche Krimiserie aufgebaut hat. Diesmal allerdings mordet sie nicht in Grado, sondern in Venedig und Berlin: Zwei junge Paare tauschen die Wohnungen - doch aus einem Abenteuer wird ein Albtraum und nichts ist so, wie es scheint. „Und nebenan der Tod“ ist im Emons-Verlag erschienen.