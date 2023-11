Millionen für Privatjet, Luxusuhren und Callgirls

Der eine hat die Schullaufbahn nach fünf Hauptschuljahren beendet, der andere in der 7. Klasse - und trotzdem haben die jungen Kärntner ein Leben in Saus und Braus geführt. Wie leicht das geht, erklären sie bei einem Prozess in Klagenfurt. Doch das Dolce Vita führte sie letztlich in den Knast.