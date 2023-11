Nach „Koffer-Sager“ ist Gemeinderätin im Abseits

Spende an den Verkehrsgarten

Sie belässt es nicht nur bei den versöhnlichen Worten, sondern will ihre Reue auch durch eine Spende von zwei Fahrrädern für die Verkehrserziehung im sogenannten Verkehrsgarten in Steyr untermauern. „Mit meiner Spende möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder das sichere Radfahren erlernen können“, sagt Rosa Hieß abschließend.