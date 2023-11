Gewaltprävention fängt in der Schule an

Polizei rät Betroffenen, Screenshots zu machen

Bei den Besuchen in Pflichtschulen und Gymnasien - im Vorjahr in 80 Klassen - erfahren die Jugendlichen, was bereits Gewalt ist. Die Polizei verdeutlicht ihnen auch, welche Folgen Gewalt bei Opfern auslöst. Andererseits bekommen die Schüler Tipps für den Fall, dass sie oder jemand anderer online drangsaliert wird. „Screenshots sind wichtig“, ist einer der effektivsten Tipps an die jungen Handynutzer.Oft beginnt es mit Beschimpfungen.