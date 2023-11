„Frauen kehren seltener zu Gewalttätern zurück“

Die Bluttat in Lofer, wo am Donnerstag ein 31-Jähriger seine Mutter erschoss, war in Österreich heuer schon der 26. Femizid. Wie steht es in Salzburg um den Gewaltschutz? Die Aufregung war groß, als in der vorigen Landesregierung Neos-Landesrätin Andrea Klambauer die Struktur der Frauenhäuser in Salzburg und Hallein zerschlagen ließ. Nur das Frauenhaus Pinzgau mit fünf Wohnungen blieb bestehen.