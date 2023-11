Mordopfer Sonja S. war „bekannt und beliebt“

Vor der Einfahrt parkt ein silbernes Auto. Das Anwesen an der Pinzgauer Straße (B 311) wirkt verlassen. Die Eingangstür ist mit einem Polizeisiegel versperrt. Sonst erinnert nichts mehr an die schreckliche Tat, die am Donnerstag in dem geräumigen Einfamilienhaus in Lofer geschehen ist.