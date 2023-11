Kärntner Talente bei Rapid und Hartberg auf Probe!

Comeback des Amateur-Nationalteams! Das gibt’s am heutigen Sonntag (15 Uhr, krone.tv live) in der Klagenfurter EM-Arena, wenn die neuformierte österreichische Elf auf jene von Slowenien (mit Al Mahic/Bleiburg und Anej Kmetic/ASK) trifft. Mit dem Adler auf der Brust dabei: Mersei Nsandi (ASK) - und auch ein Lendorfer!