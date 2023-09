Bergauf, mit Kühen: Die skurrilsten Fußballplätze

Fast jeder noch so kleine Ort hat einen. Hier wird gespielt, gefeiert, getrunken. Der Fußballplatz ist oft noch immer der Mittelpunkt des sozialen Lebens, mehr als 1000 gibt es in Österreich. Die „Krone“ hat die skurrilsten herausgesucht! In Obergänserndorf spielt man immer eine Halbzeit bergauf, im Tiroler Galtür dribbelt der FC Paznaun auf dem höchstgelegenen Naturrasenplatz Europas und ein Klub spielt sogar im Jenseits ...