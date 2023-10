Rasen des KAC schockiert die ganze Kärntner Liga

Ungläubige Blicke gab es am Freitag auf dem Fußballplatz des FC KAC 1909. Die Gäste aus Lendorf machten allen Ernstes Selfies und Fotos vom dortigen Kraut-und-Rüben-Acker. „Weil wir so geschockt waren. So einen kaputten Rasen haben wir noch nie gesehen - irre! Und das in der Kärntner Liga! Die Spieler konnten sich zu Beginn gar nicht richtig auf das Match konzentrieren“, staunte Gäste-Trainer Christoph Morgenstern, der am Ende (dank des überragenden Michi Morgenstern) aber dennoch über einen verdienten 2:0-Sieg im Kellerduell strahlte.