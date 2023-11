Mord am Kebab-Stand: „Hatte keine bösen Absichten“

„Er hat meine rote Grenze überschritten“

Seine Version der Dinge: Am 4. Jänner dieses Jahres wartete er in der Nähe eines Kebaplokals in Wien-Margareten auf seinen Mitbewohner, beobachtete dabei einen stark alkoholisierten jungen Mann. „Was schaust du so?! Schau nicht so dumm! Ich bring‘ dich um!“, habe er in Richtung des Angeklagten geschrien. Ein verbaler Schlagabtausch zwischen den zwei Männern folgte.