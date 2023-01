Wien: Streit zwischen zwei Männern endete tödlich

Mord in Donaustadt: Hintergründe weiter unklar

Zuletzt hatte der Mord an dem ehemaligen Präsidenten der Österreichischen Apothekerkammer, Heinrich Burggasser (74) im 22. Bezirk für Aufsehen gesorgt. Burggasser war am Neujahrstag erschlagen in seinem Wohnhaus aufgefunden worden. Auch hier laufen die Ermittlungen, die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar.