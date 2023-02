24-Jähriger erstochen: Verdächtiger festgenommen

Bereits drei Morde in Wien

Im Jahr 2023 sind bislang drei Morde in Wien verzeichnet worden, wobei in zwei Fällen ein 50-jähriger polnischer Staatsbürger als Tatverdächtiger bereits festgenommen wurde. „Mein Dank gebührt den Zivilpersonen für ihre wertvollen Hinweise sowie den Ermittlern der Wiener Polizei, die hervorragende Arbeit geleistet haben.“, so der Landespolizeipräsident in Wien, Gerhard Pürstl.