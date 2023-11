„Sobotka zieht manchmal diese Vorwürfe auf sich“

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sah in seiner Rede eine ganze Kette von schwerwiegenden Verfehlungen der Volkspartei, die mit Nationalratspräsident Sobotka in Zusammenhang stünden. Der zweithöchste Mann der Republik stehe im Verdacht, die Institutionen zum Durchsetzen parteipolitischer Machtinteressen zu missbrauchen, und dann fehlten ihm noch „Horizont und Anstand, zu wissen, was notwendig wäre“.