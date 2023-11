SPÖ zu Causa Sobotka: Justiz und Präsident am Zug

SPÖ-Politiker Kai Jan Krainer, einstiger Fraktionsführer im U-Ausschuss, sieht in der Causa Sobotka die Justiz am Zug. Durch die Aussagen Pilnaceks in dem geleakten Mitschnitt gebe es einen Anfangsverdacht zur Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Krainer ruft auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf den Plan: Es sei an der Zeit, dass er „hier das Wort ergreift“.