Salzburg AG will für einen Wow-Effekt sorgen

Beinahe doppelt so viel erneuerbarer Strom

Die Grundausrichtung als Unternehmen für grüne Technologien bleibe aufrecht. Das konkreteste Ziel betrifft die Dekarbonisierung. Bis 2040 will die Salzburg AG jährlich zwei Terawattstunden erneuerbaren Strom erzeugen. Das wäre eine Verdoppelung zum Status Quo. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen des Unternehmens halbiert werden. Dazu will man zum besten Arbeitgeber des Landes werden.