Westliga-Trio buhlt um einen Hallein-Knipser

Schwieriges Gespräch

Davor steht allerdings noch eine heikle Besprechung mit Hallein an. „Er will weg, wir reden am Wochenende. Mal schauen, ob das dann so leicht funktioniert“, kündigt Halleins Sportlicher Leiter David König vorab an, den Torjäger nicht so einfach ziehen zu lassen.