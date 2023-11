Austria macht nächsten Schritt Richtung 2. Liga

Folgen großen Worten auch Taten?

Jetzt heißt es für den Winterkönig der Westliga erst einmal warten. Denn: Die Politik ist jetzt einmal in puncto Stadion am Zug. Dort hat es in der Vergangenheit ja vor allem von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), aber auch von dessen vermeintlichen Nachfolger Florian Kreibich große Worte gegeben. Ganz zurücklehnen kann und will sich die Austria aber nicht. „Wir arbeiten an den Sachen, die wir beeinflussen können, weiter“, betonte Rettenbacher und stellte erneut klar: „Wir werden sicher kein wirtschaftliches Risiko eingehen.“