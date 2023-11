Zwei Westligisten leiden an Winterdepression

„Nichts zu feiern“

Noch mehr gehadert wurde allerdings knappe 60 Kilometer entfernt in St. Johann, das sein Ziel (20 Zähler) um drei Punkte verfehlte. „Im Nachhinein ist der Herbst absolut nicht zufriedenstellend“, brachte es Trainer Ernst Lottermoser auf den Punkt. In den letzten vier Spielen vor der Pause holten die Pongauer stets ein Unentschieden. „Wir haben teilweise super gespielt, schlagen einfach kein Kapital daraus. So ziehen wir das den ganzen Winter im Kopf mit. Zum Feiern gibt’s bei uns gar nichts“, stöhnte der 56-Jährige. In zwei Wochen startet die Vorbereitung aufs Frühjahr, in dem sich die Wölfe von hinten absetzen wollen.