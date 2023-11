„Ordnungskräfte können noch effizienter agieren“

Näher an den neuralgischen Punkten

Weil das Linzer Stadtgebiet vor allem Richtung Süden wächst, hatte man 2021 überlegt, einen zusätzlichen Standort einzurichten. Am Ende entschied man sich aber für einen zentraleren Stützpunkt, der nun in der Blumauerstraße 3-5 realisiert wurde. „Die Lage nahe des Volksgartens sowie des Bahnhofareals ist optimal für die Teams, sie können nun noch effizienter und rascher agieren“, zeigt sich FP-Sicherheitsreferent Michael Raml zufrieden. Die Verkehrslinien laufen in diesem Bereich zusammen, sodass die Fahrzeit in diese Stadtteile deutlich verkürzt werden konnte. Ein Schwerpunkt der Ordnungsdienst-Mitarbeiter ist die Kontrolle des sektoralen Alkoholverbotes sowie des Bettelverbotes. Dafür braucht es nun keine Anfahrtswege mehr, denn die neuralgischen Punkte befinden sich quasi vor der Haustüre.