Pilnacek-Witwe: „Ihm wurde das Leben genommen“

Justizministerin Alma Zadic fehlte

Was die Abrechnung mit Pilnaceks beruflichen Gegnern anging, nannte List, selbst Präsidentin des Straflandesgerichts in Graz, keine Namen. Doch in den Reihen der Trauergäste fanden sich zwar vier ehemalige Justiz-Ressortchefs, Nikolaus Michalek, Maria Berger, Dieter Böhmdorfer und Wolfgang Bandstetter - die amtierende Justizministerin Alma Zadic fehlte allerdings, berichtete die „Presse“.