Markus Wallner hält an Plänen zur S 18 fest

Asfinag arbeitet an zwei Varianten

Doch auch diese Meinung teilen bei Weitem nicht alle. So zeigt sich Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) weiterhin skeptisch, was die CP-Variante angeht. Das Votum in Lustenau müsse man ernst nehmen. Sie lässt nach wie vor eine Alternative im Süden Lustenaus prüfen. Entsprechend fiel auch die Reaktion der Asfinag aus. Diese arbeitet nun an zwei Varianten: CP und die Süd-Umfahrung. Man warte auf „politische Entscheidungen“, hieß es vom Unternehmen. Gut möglich allerdings, dass diese Entscheidungen noch länger auf sich warten lassen werden. Das Thema polarisiert derzeit enorm.