Lustenauer sprechen sich gegen CP-Variante aus

Zwischen 8 und 12 Uhr konnten die Lustenauer Bürger und Bürgerinnen ihre Stimme in Sachen Schnellstraße S 18 abgeben. Von diesem Recht haben zahlreiche Menschen Gebrauch gemacht. Die genaue Frage lautete: „Soll die Marktgemeinde Lustenau als Partei in behördlichen Verfahren sowie in deren Vorfeld alle rechtlichen und politischen Mittel ergreifen, um den Bau der S18, Variante CP (östliche Ortsumfahrung entlang des Siedlungsrandes), zu ermöglichen?“ 77,4 Prozent haben mit „Nein“ geantwortet. Nur 30,2 Prozent der Stimmberechtigten haben an der Befragung teilgenommen.