Javier Milei: „Kettensägen-Elvis“ mit Anarcho-Plan

„Niemand mit so extremen Ansichten ist in Südamerika je zum Präsidenten gewählt worden“, sagt US-Ökonom Mark Weisbrot über den argentinischen Wahlsieger Javier Milei. Äußerlich ein Unikum mit Anleihen an Elvis Presley in der Spätphase, inhaltlich ein selbst ernannter „Anarchokapitalist“ mit radikalem Plan - seinem Land dürfte der 53-Jährige wilde Zeiten bescheren.