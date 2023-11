Milei gewinnt Präsidentenwahl in Argentinien

„Extreme Ansichten in Wirtschaftsfragen“

Milei ist ein selbst ernannter Anarchokapitalist und vertritt eine radikale Kehrtwende. Er will beispielsweise den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank sowie weitere Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben kürzen. Der Gegenkandidat stand hingegen für die bisherige Politik mit massiven Eingriffen des Staates in die Wirtschaft und umfangreichen Sozialprogrammen. Der US-Ökonom Mark Weisbrot bezeichnete Mileis Ansichten in Wirtschaftsfragen als „extrem.“