3700 Menschen auf Island in Sicherheit gebracht

Etliche Erdbeben in der Nacht

In der Nacht auf Sonntag wurden auch etliche Erdbeben registriert, darunter war laut dem Wetterdienst eines mit der Stärke 3,7. Die Erschütterungen waren auch in der Hauptstadtregion Reykjavik zu spüren. Die Erdbeben können laut dem Wetterdienst darauf hinweisen, dass das Magma in der Erdkruste weit nach oben gestiegen ist. In Grindavik waren am Boden deutliche Risse zu sehen.