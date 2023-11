Angst vor Vulkanausbruch: Blaue Lagune geschlossen

Magma in fünf Kilometern Tiefe ausgemacht

Außerdem stellte die Behörde in etwa fünf Kilometern Tiefe eine unterirdische Ansammlung von Magma in dem Gebiet fest. Wenn diese anfange, sich an die Oberfläche zu bewegen, könne dies einen Vulkanausbruch bedeuten. Darauf gebe es zwar derzeit „keine klaren Anzeichen“, die Lage könne sich aber „in kurzer Zeit ändern“.