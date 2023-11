Island: Forscher erwarten großen Vulkanausbruch

Risse in Straßen, meterbreiter Graben

Fotos aus der Gegend zeigen tiefe Risse in den Straßen und meterbreite Erdlöcher. Es wird von erheblichen Schäden an Häusern ausgegangen. Quer durch den evakuierten Küstenort Grindavík verläuft ein Graben, der an einigen Stellen bis zu einem Meter tief eingebrochen ist, und zwar dort, wo der Magma-Gang in weniger als einem Kilometer Tiefe liegt, berichtet das Magazin „Iceland Review“ auf seiner Website.