Wegen Sperrstunde: Gäste randalierten im Nachtklub

Voll in Party- und Trinklaune waren zwei Gäste bereits, als sie zu später Stunde im Nachtklub „Flying Lady“ in Punitz im Bezirk Güssing aufgetaucht sind. Sie fühlten sich offenbar in ihrem Element. Reichlich Alkohol ist geflossen. „Feiern war bei den beiden angesagt. Sie waren schon ziemlich angeheitert, als sie in unseren Nachtklub gekommen sind“, erinnert sich eine Bardame an die illustren Besucher.