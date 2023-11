Diese Stars heizen 2024 am Salzburgring ein

Insgesamt sechs sogenannte Line-Up-Phasen wird es geben und gleich die erste brachte absolute Top-Stars mit sich. Mit den „Chainsmokers“ kommt ein DJ-Duo, das durch Hits wie „Closer“ oder „Something just like this“ weltbekannt wurde. Die Amerikaner haben bereits auf dem Electric Love gespielt und zählen zu den fixen Größen in der Branche.