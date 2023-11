Ein „Supertrio“ für Visionen von Morgen

Trachten und Nordlichter

Am 20. Jänner wird in Bad Ischl die Kulturhauptstadt im Salzkammergut eröffnet. Tourismus, Ökologie, Tradition, Kulturerbe werden in Projekten, die mit Initiativen vor Ort entwickelt wurden, neu bearbeitet. In Tartu (Eröffnung 26. Jänner) plant man 350 Projekte, setzt auf „Green Events“ und auch ein starkes Jugendprogramm. In Bodø (Eröffnung 3. Februar) bricht man mit Klischees zum Leben im Polarkreis, verbindet Kunst und Natur und rückt die indigene Bevölkerung der Sami ins Zentrum, wie sie ihre Kultur in die Gegenwart weiterentwickelt hat.