Gletscher-Sound trifft auf die stummen Glocken

„Als ich am Dachstein unterwegs gewesen bin, wurde mir klar, dass das Eis rapide schmilzt. Darum will ich dem Gletscher eine Stimme geben“, sagt Bill Fontana im „Krone“- Talk. Der amerikanische Künstler hielt heuer im Sommer kleine Mikrofone in Gletscherspalten und in Bäche, die über und unter dem Eis zu Tal rasen. Er nahm den Sound auf.