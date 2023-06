Den NS-Kunstgütern aus dem Salzberg auf der Spur

Ein großes Projekt der Kulturhauptstadt nennt sich „Die Reise der Bilder“: Das Lentos Kunstmuseum in Linz will beispielhaft Wege von NS-Raubkunst nachzeichnen, die während des Zweiten Weltkriegs in Stollen im Salzkammergut gelagert worden war - ein schwieriges Stück Kunstgeschichte wird neu beleuchtet.