Sanktionen verletzt? Firma aus OÖ wehrt sich

Unternehmen weist Vorwürfe zurück

Galeev behauptet, dass sich die russische Artillerieproduktion vollständig auf einige Dutzend Radialschmiedemaschinen von GFM Steyr stütze und man auch Ersatzteile von dort beziehe. Das Unternehmen wies das zurück: „GFM verurteilt zutiefst den Einmarsch Russlands in die Ukraine und selbstverständlich halten wir uns an alle umgesetzten Sanktionen gegen Russland und unterstützen diese voll und ganz. Seit Langem haben wir keinen einzigen Geschäftsfall mit russischen Unternehmen“, hieß es in einer am Mittwoch auf der Website des Konzerns veröffentlichten Erklärung in deutscher und englischer Sprache.