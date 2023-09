Die Russland-Sanktionen waren ein Fehlschlag

Warum hört man nichts von den EU-Göttern in Brüssel zu der Tatsache, dass Russland seinen Erdölexport um 50 Prozent erhöht hat und dass Putin in Allianz mit Saudi-Arabien(!) den Ölpreis hochtreibt!? Auch in anderen Bereichen hält sich die russische (Kriegs-)Wirtschaft stramm über Wasser.