Russland tobt: „Welt in bemitleidenswerter Lage“

Fußgänger laufen im schneebedeckten Moskauer Stadtzentrum an einer Wechselstube vorbei. Die russische Zentralbank hatte in der vergangenen Woche ihren Leitzins von 13 Prozent auf 15 Prozent erhöht, da die Inflation in der gesamten russischen Wirtschaft steigt.

(Bild: APA/AFP/Alexander NEMENOV)