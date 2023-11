Bizarres Säugetier nach 60 Jahren wiederentdeckt

Am letzten Expeditionstag in Kamerafalle getappt

Der Zyklop-Langschnabeligel wurde bis dato nur ein Mal wissenschaftlich erfasst - und zwar im Jahr 1961, als ihn der niederländischen Botaniker Pieter van Royen fand. Seither berichtete nur das in diesem Gebiet lebende Yongsu-Sapari-Volk von Sichtungen dieses ungewöhnlichen Tieres. Erst am letzten Tag ihrer Expedition sei es den Forschern gelungen, das scheue Tier mit einer Kamerafalle zu fotografieren, berichtet die Universität Oxford auf ihrer Website.