Australien: Verschollene Bienenart wiederentdeckt

An der australischen Ostküste ist eine seit knapp 100 Jahren verschollene Bienenart erstmals wieder gesichtet worden. Der Forscher James Dorey von der Flinders University in Adelaide habe in den Bundesstaaten New South Wales und Queensland die bevorzugten Futterpflanzen der nur in Australien heimischen Bienenart mit dem wissenschaftlichen Namen Pharohylaeus lactiferus (Bild oben) abgesucht und Proben genommen.