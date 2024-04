Monat der Extreme: Ist das noch „Aprilwetter“?

31,7 Grad in Deutschlandsberg, Waldbrände in Wildalpen und Frostschäden in den Obstgärten: Nicht nur der steirische April hatte es in sich. Bekannt als „störrischer“ Monat, stellt sich die Frage, ob die Wetterereignisse der letzten Wochen noch in der Norm liegen. Gottfried Kirchengast, Klimaforscher des Wegener Centers der Uni Graz, liefert Antworten: „Das Aprilwetter fand heuer auf Basis einer höheren Erwärmungsenergie statt – und noch dazu mit stärkeren Extremen.“