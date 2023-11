Diese Menschen sollen erst später in Pension gehen

Immer mehr müssen arbeiten

Die Studie des Wifo zeigt auch, dass die Erwerbstätigkeit von Studenten in Österreich in den letzten Jahren zugenommen hat. Im Jahr 2022 waren 67 % der österreichischen Studenten erwerbstätig, während es im Jahr 2002 noch 57 % waren. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.