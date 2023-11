Einigung auf Anreize für längeres Arbeiten

Konkret soll der Dienstnehmeranteil der Pensionsversicherungsbeiträge bis zu einem Verdienst in Höhe der doppelten Geringfügigkeitsgrenze entfallen. Derzeit wäre diese Grenze bei rund 1000 Euro. Auf ein Jahr gerechnet würden sich arbeitende Pensionisten damit rund 1200 Euro an Beiträgen ersparen, so Wöginger. Die Maßnahme soll vorerst auf zwei Jahre beschränkt werden und 2025 umfassend evaluiert werden.