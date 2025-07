Mitten in der Nacht: Rätsel um Brand auf Dachboden

Feueralarm in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Unterland: Am Dachboden eines Wohnhauses in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) brach aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Dutzende Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.